Apple исправила наименование Чечни для украинских карт

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Компания Apple переименовала Чеченскую Республику на картах украинских пользователей в соответствии с актуальным названием. Об этом сообщило РИА Новости.

Сегодня Apple внесла исправления в карты в Украине с обозначением «Чеченська Республiка», — заявили в пресс-службе Apple.

До этого на украиноязычных картах Apple Maps Чечня получила название «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в РФ). Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции в 2000 году на Северном Кавказе.

В Совфеде назвали это провокацией Apple по отношению к России. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о попытке вбить клин в отношения Чеченской Республики с федеральным центром.

Ранее полковник Николай Баталов, воевавший в первой чеченской кампании, рассказал, как получилось скандальное интервью с журналистом Александром Невзоровым.