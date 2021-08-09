Чечня «вышла» из состава России на украинских картах Apple

Чечня получила другое название на украиноязычных картах Apple Maps. Она стала называться как запрещённая в России террористическая организация, сообщает РИА Новости.

Ошибка стала заметна при переключении с русского на украинский язык. Если карты загружены в украинской версии, тогда официальное приложение Apple именует этот субъект РФ как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в РФ). Эта запрещённая организация была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции в 2000 году на Северном Кавказе.

Ранее украинский государственный телеканал «Дом» в качестве заставки к передаче «Русский дневник» показал карту с Крымом в составе России, хотя Украина отрицает вхождение полуострова в состав нашей страны. Позднее выпуск передачи был удалён, а на телеканале провели проверку по поиску виновника случившегося.

В августе 2019 года принадлежащие России Южные Курилы оказались включены в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых оспаривает Токио, вдруг оказались частью японской префектуры Хоккайдо.