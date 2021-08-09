В Совфеде заявили о провокации Apple по отношению к России
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
12:49, 09 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Факт того, что компания Apple указала Чечню на украинских картах как запрещённую в России террористическую организацию, является не ошибкой, а специальной провокацией. Об этом телеканалу «360» сообщил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Это не ошибка, это провокация. Понятно, для чего — опять попытаться вбить клин в отношения Чеченской Республики с федеральным центром, — отметил парламентарий.
Кроме того, Джабаров сообщил, что на Украине сейчас очень много подобного рода провокаций и лучше всего относиться к ним нейтрально, и посоветовал обратиться по поводу названия республики к её главе Рамзану Кадырову, который должен дать достойный ответ.
Ранее Чечня получила другое название на украиноязычных картах Apple Maps. Ошибка стала заметна при переключении с русского на украинский язык. Если карты загружены в украинской версии, тогда официальное приложение Apple именует этот субъект РФ как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в РФ).