В Совфеде заявили о провокации Apple по отношению к России

Факт того, что компания Apple указала Чечню на украинских картах как запрещённую в России террористическую организацию, является не ошибкой, а специальной провокацией. Об этом телеканалу «360» сообщил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Это не ошибка, это провокация. Понятно, для чего — опять попытаться вбить клин в отношения Чеченской Республики с федеральным центром, — отметил парламентарий.

Кроме того, Джабаров сообщил, что на Украине сейчас очень много подобного рода провокаций и лучше всего относиться к ним нейтрально, и посоветовал обратиться по поводу названия республики к её главе Рамзану Кадырову, который должен дать достойный ответ.

Ранее Чечня получила другое название на украиноязычных картах Apple Maps. Ошибка стала заметна при переключении с русского на украинский язык. Если карты загружены в украинской версии, тогда официальное приложение Apple именует этот субъект РФ как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещена в РФ).