Ветеран Чеченской войны рассказал о позорном интервью Невзорову

Полковник Николай Баталов, воевавший в первой чеченской кампании, рассказал, как получилось скандальное интервью с журналистом Александром Невзоровым. Его слова приводит Lenta.ru.

Баталов высказал на камеру всё, что думал, особенно после того, как увидел пафосный геройский выпуск газеты «Красная звезда». Он рассказал о бойцах, которые не должны были попасть на войну по состоянию здоровья, о потерях, о непрофессионализме.

Это интервью позорное, оно меня потом долго преследовало. Я был уверен, что всё лишнее Невзоров из него уберёт, вырежет, поэтому говорил прямо, эмоционально и без стеснения. Сколько мне потом говорили, что я невоспитанный человек и офицеры себя так не ведут, — вспоминает Баталов.

Также полковник рассказал о том, как его случайно назначили командиром бригады: «В пылу сражения с капитанской должности — сразу на генеральскую».

Ранее военнослужащий разведывательно-штурмового батальона 101-й бригады Дмитрий рассказал о зверствах боевиков во время первой чеченской войны. Разведчик до сих пор опасается за свою жизнь и попросил журналистов не разглашать его фамилию.