«Апогей жестокости»: кто ответит за арест и смерть больного раком ученого Поиском состава преступления в гибели в СИЗО Дмитрия Колкера будут заниматься в ФСБ

Фото: Дмитрий Колкер

Дмитрий Колкер

В смерти больного раком ученого-физика Дмитрия Колкера, помещенного в СИЗО по обвинению в госизмене, СК не нашел состава преступления. Как заявили в ведомстве адвокату Александру Федулову, ситуацию проверит ФСБ, куда перенаправили его заявление. Судя по всему, спецслужба должна будет проверять своих сотрудников, ходатайствовавших перед судом о необходимости оправки фигуранта за решётку несмотря на наличие у него онкологического заболевания. Адвокат погибшего поделился с NEWS.ru мыслями о том, удастся ли привлечь к ответственности виновных в случившемся. Ситуацию отслеживают в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Там констатировали, что Дмитрий Колкер не единственный арестант, погибший за последнее время в российских СИЗО из-за неизлечимого недуга. По состоянию здоровья его не должны были лишать свободы.

Вопросы к прокурору и судье

Адвокат Дмитрия Колкера Александр Федулов на днях получил бумагу из Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России. Из этого документа следует, что его обращение в ведомство, где он излагал претензии к обращению с доверителем и требовал привлечь виновных в его гибели, переслано в ФСБ.

СК передал дело, как они считают, по подследственности, то есть они якобы не нашли состава преступления, подследственного исключительно ГВСУ. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ещё нет, но это читается между строк, — пояснил NEWS.ru адвокат.

Федулов подчеркнул, что у защиты погибшего имеются вопросы к прокурору и судье, поскольку один поддерживал ходатайство следствия об аресте Дмитрия Колкера, а вторая вынесла соответствующее постановление об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО.

Мы подали несколько жалоб, в том числе на врача, который указал неправильный диагноз. Поэтому, возможно, кого-то удастся привлечь, — добавил Федулов.

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Историю уже взяли на контроль в Совете по правам человека. Комиссия по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы будет отслеживать происходящее, сообщила NEWS.ru правозащитница, член СПЧ и журналистка Ева Меркачёва. Впрочем, она придерживается пессимистичной позиции относительно перспектив наказания виновных в аресте и смерти ученого. По ее мнению, гибель Дмитрия Колкера — это «апогей жестокости», потому что «человека отключили от всех систем жизнеобеспечения, которые облегчали ему страдания». Хотя, по ее словам, «всем было понятно, что он уходит», это не помешало этапировать учёного за тысячи километров от дома и поместить в пыточные для его состояния условия.

Скорее всего, в нынешней ситуации никто никакого наказания не понесет, — пояснила Меркачёва. — Те люди, которые инициировали арест больного ученого, в некотором смысле сейчас продвигают вектор движения. Поэтому неслучайно мы все больше и больше находим в заключении тех, кого раньше бы, на мой взгляд, точно не посадили.

Она полагает, что в сложившейся ситуации «можно требовать наказать в первую очередь судью», отправившую Дмитрия Колкера в СИЗО. Однако, правозащитница подчеркнула, что на ее памяти суды ни разу не отказывали контрразведке, представители которой требовали арестовать того или иного человека. Это, по мнению собеседницы NEWS.ru, происходит потому, что «судьи боятся и полагают, что их могут обвинить чуть ли не в подрыве государственного строя. И раз такое ведомство решило, что человека надо арестовать, значит, его надо арестовать».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Следствие — это царь и бог»

Доктора физико-математических наук и специалиста в области лазерной физики, нелинейной оптики и спектроскопии Дмитрия Колкера заподозрили в государственной измене. 29 июня ФСБ завела на него уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Как сообщил руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков, по версии следствия, в 2018 году ученый прочитал серию лекций в КНР в рамках сотрудничества Сибирского отделения РАН с китайскими коллегами. В 2021 году представители Минобороны нашли в материалах лекций гостайну. Сын ученого при этом утверждал, что лекционные материалы были согласованы с ФСБ.

Несмотря на то, что у Колкера была злокачественная опухоль поджелудочной железы IV стадии (диагноз поставили еще в 2020 году) и он находился в больнице, 30 июня ученого задержали прямо в палате. Далее его отвезли в Советский суд Новосибирска, где судья Ирина Алиева удовлетворила ходатайство следствия и отправила Колкера под стражу. Впоследствии ее решение признал обоснованным Новосибирский областной суд.

Павел Чиков привел в своем Telegram-канале диалог между задержанным и следователем после того, как тот попросил суд отправить Колкера в СИЗО до 29 августа 2022 года. Фигурант дела спросил: «Как вы думаете, до 29 августа 2022 года я доживу?». В ответ представитель следствия заявил: «В материалах дела имеются справки врачей, из которых видно, что в следственных действиях вы участвовать можете, я больше чем уверен, что доживете».

Фото: Телеграмм-канал «Павел Чиков» Отрывок из протокола заседания суда об избрании меры пресечения Дмитрию Колкеру

Злокачественное новообразование, которым страдал Колкер, входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Однако, журналисты утверждали, что суду была предоставлена медицинская справка от врача-терапевта, в которой диагноз был сформулирован неточно, как «заболевание предстательной железы», и заключением о том, что ученый способен участвовать в следственных действиях.

После ареста ученого на самолете этапировали в Москву и заключили в СИЗО «Лефортово». Адвокат Александр Федулов, которого наняли родственники Дмитрия Колкера, 1 июля пытался найти подзащитного и вступить в дело, но не мог получить нужную информацию. На следующий день, 2 июля, Дмитрия Колкера госпитализировали в московскую клиническую больницу № 29, которая находится в 800 метрах от СИЗО, а 3 июля в 02:30 ученый скончался, о чем родственникам сообщили телеграммой. Похороны состоялись 19 июля в Новосибирске — родственникам сообщили, что тело из Москвы в Новосибирск им надо транспортировать за свой счет.

Как отметила Ева Меркачёва, случай с Дмитрием Колкером — не единственный за последнее время. Так, на днях в одном из столичных СИЗО умер тяжелобольной 25-летний москвич, обвиняемый в экономическом преступлении по статье УК «Мошенничество».

Его сначала арестовали, затем медицинская комиссия приняла решение, что заболевание препятствует его нахождению под стражей, и его отпустили. Потом он не явился на допрос к следователю из-за того, что не вставал с постели. В связи с этим его вновь арестовали, мы его навещали, он был совершенно парализованный. Можно было бы его допросить дома, а не доводить ситуацию до такого, ведь речь шла не о каком-то страшном преступнике или маньяке. Но у нас следствие — это царь и бог, — резюмировала Меркачёва.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже после смерти Дмитрия Колкера, 14 июля, президент Владимир Путин подписал закон, который переводит пытки со стороны должностных лиц в категорию особо тяжких преступлений. Теперь за пытки будет грозить до 12 лет тюрьмы. К ответственности начнут привлекать работников ФСИН, следователей и дознавателей. Кроме того, закон предусматривает расширение понятия «пытки». Теперь это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, а также с целью запугивания.