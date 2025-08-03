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03 августа 2025 в 08:30

Апельсиновый кекс с карамельной корочкой! Мешаем 10 минут — и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый кекс с карамельной корочкой! Мешаем за 10 минут — и в духовку! Этот солнечный десерт сочетает нежную текстуру, яркий цитрусовый вкус и восхитительный аромат. Идеально для неожиданных гостей или семейного чаепития.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Апельсин — 1 крупный (нужны сок и цедра)
  • Мука — 160 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу (5–7 минут). Добавьте 2 ст. л. апельсинового сока и 1 ч. л. цедры. Влейте остывшее растопленное масло, аккуратно перемешайте.
  2. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью. Введите сухие ингредиенты в жидкую часть, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выпекайте в форме 18 см при 180 °C 30–35 минут.

Секреты идеального кекса: используйте только желтую часть цедры — белая горчит, проверяйте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой, дайте постоять 10 минут в форме перед извлечением.

Ранее мы готовили творожные булочки — пальчики оближешь! Пачка творога, яйцо и чуть масла.

кексы
апельсины
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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