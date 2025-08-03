Апельсиновый кекс с карамельной корочкой! Мешаем 10 минут — и в духовку

Апельсиновый кекс с карамельной корочкой! Мешаем за 10 минут — и в духовку! Этот солнечный десерт сочетает нежную текстуру, яркий цитрусовый вкус и восхитительный аромат. Идеально для неожиданных гостей или семейного чаепития.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Апельсин — 1 крупный (нужны сок и цедра)
- Мука — 160 г
- Масло сливочное — 80 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром в пышную светлую массу (5–7 минут). Добавьте 2 ст. л. апельсинового сока и 1 ч. л. цедры. Влейте остывшее растопленное масло, аккуратно перемешайте.
- Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью. Введите сухие ингредиенты в жидкую часть, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выпекайте в форме 18 см при 180 °C 30–35 минут.
Секреты идеального кекса: используйте только желтую часть цедры — белая горчит, проверяйте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой, дайте постоять 10 минут в форме перед извлечением.
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