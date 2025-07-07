Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас

Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас

Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас! Морковный кекс-чизкейк — сочетание классического морковного пирога и сливочного чизкейка. Сочная морковь и свежая апельсиновая цедра придают яркий вкус, а творожный сыр создаёт нежную кремовую текстуру. Отличный вариант для любителей необычной выпечки.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 300 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Коричневый сахар или обычный — 200 г или по вкусу

Апельсин — 1 средний

Растительное масло — 250 мл

Яйца — 4 шт.

Морковь — 350 г

Ванилин — по вкусу

Для чизкейка

Творожный сыр — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г

Ваниль — по вкусу

Для глазури

Сахарная пудра — 100 г

Сливки — 3–4 ст. л.

Краситель — по желанию

Приготовление

Натрите апельсиновую цедру и морковь. Взбейте яйца с сахаром и ванилином, добавьте масло, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и вмешайте в тесто. Добавьте цедру и морковь, перемешайте. Взбейте творожный сыр с яйцом, сахаром и ванилью до однородности. В форму с пергаментом выложите половину теста, затем начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте при 180°С 50–60 минут. Для глазури взбейте сливки с сахарной пудрой, украсьте кекс.

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