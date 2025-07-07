Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас! Морковный кекс-чизкейк — сочетание классического морковного пирога и сливочного чизкейка. Сочная морковь и свежая апельсиновая цедра придают яркий вкус, а творожный сыр создаёт нежную кремовую текстуру. Отличный вариант для любителей необычной выпечки.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 300 г
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Коричневый сахар или обычный — 200 г или по вкусу
- Апельсин — 1 средний
- Растительное масло — 250 мл
- Яйца — 4 шт.
- Морковь — 350 г
- Ванилин — по вкусу
Для чизкейка
- Творожный сыр — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 50 г
- Ваниль — по вкусу
Для глазури
- Сахарная пудра — 100 г
- Сливки — 3–4 ст. л.
- Краситель — по желанию
Приготовление
- Натрите апельсиновую цедру и морковь. Взбейте яйца с сахаром и ванилином, добавьте масло, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и вмешайте в тесто. Добавьте цедру и морковь, перемешайте.
- Взбейте творожный сыр с яйцом, сахаром и ванилью до однородности. В форму с пергаментом выложите половину теста, затем начинку, затем оставшееся тесто.
- Выпекайте при 180°С 50–60 минут. Для глазури взбейте сливки с сахарной пудрой, украсьте кекс.
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