Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:00

Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсин и две морковки! Чумовой кекс-чизкейк — эта выпечка поразит вас! Морковный кекс-чизкейк — сочетание классического морковного пирога и сливочного чизкейка. Сочная морковь и свежая апельсиновая цедра придают яркий вкус, а творожный сыр создаёт нежную кремовую текстуру. Отличный вариант для любителей необычной выпечки.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Коричневый сахар или обычный — 200 г или по вкусу
  • Апельсин — 1 средний
  • Растительное масло — 250 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Морковь — 350 г
  • Ванилин — по вкусу

Для чизкейка

  • Творожный сыр — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Ваниль — по вкусу

Для глазури

  • Сахарная пудра — 100 г
  • Сливки — 3–4 ст. л.
  • Краситель — по желанию

Приготовление

  1. Натрите апельсиновую цедру и морковь. Взбейте яйца с сахаром и ванилином, добавьте масло, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и вмешайте в тесто. Добавьте цедру и морковь, перемешайте.
  2. Взбейте творожный сыр с яйцом, сахаром и ванилью до однородности. В форму с пергаментом выложите половину теста, затем начинку, затем оставшееся тесто.
  3. Выпекайте при 180°С 50–60 минут. Для глазури взбейте сливки с сахарной пудрой, украсьте кекс.

Ранее мы готовили советские творожные кексы! Такие нежные вы нигде не пробовали.

кексы
апельсины
морковь
чизкейки
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.