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Англичанка получила должность, отправив вместо резюме свой ростовой баннер

10:54, 03 октября 2020
Фото: instantprintuk/Twitter.com

Жительница Великобритании получила должность в полиграфической компании, удивив работодателя своим креативом. Вместо стандартного резюме она прислала баннер со своим изображением в реальную величину.

Мы только что получили один из самых креативных откликов на вакансию графического дизайнера! Кандидат прислала нам роликовый баннер с изображением себя, чтобы мы могли визуализировать работу с ней. Гениально! — написала креативный директор компании Дженни в Twitter.

Она также приложила фотографии «резюме». На принесённой курьером коробочке было написано «Разверни меня». Выполнив указание, сотрудники обнаружили огромное изображение соискательницы должности с подписью: «Представьте, как классно со мной работать». Они даже посадили баннер за офисный стол, отчего эффект присутствия ещё больше усилился.

Девушку пригласили на собеседование и, в итоге, предложили работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне открыли памятник Гарри Поттер. В форме игрока в квиддич он парит на «Нимбус 2000» в Лестер-сквер.

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