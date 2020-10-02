Англичанка получила должность, отправив вместо резюме свой ростовой баннер

Жительница Великобритании получила должность в полиграфической компании, удивив работодателя своим креативом. Вместо стандартного резюме она прислала баннер со своим изображением в реальную величину.
Мы только что получили один из самых креативных откликов на вакансию графического дизайнера! Кандидат прислала нам роликовый баннер с изображением себя, чтобы мы могли визуализировать работу с ней. Гениально! — написала креативный директор компании Дженни в Twitter.
Она также приложила фотографии «резюме». На принесённой курьером коробочке было написано «Разверни меня». Выполнив указание, сотрудники обнаружили огромное изображение соискательницы должности с подписью: «Представьте, как классно со мной работать». Они даже посадили баннер за офисный стол, отчего эффект присутствия ещё больше усилился.