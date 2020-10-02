Англичанка получила должность, отправив вместо резюме свой ростовой баннер

https://static.news.ru/photo/3e63af44-0550-11eb-845c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instantprintuk/Twitter.com

Жительница Великобритании получила должность в полиграфической компании, удивив работодателя своим креативом. Вместо стандартного резюме она прислала баннер со своим изображением в реальную величину.

Мы только что получили один из самых креативных откликов на вакансию графического дизайнера! Кандидат прислала нам роликовый баннер с изображением себя, чтобы мы могли визуализировать работу с ней. Гениально! — написала креативный директор компании Дженни в Twitter.

Она также приложила фотографии «резюме». На принесённой курьером коробочке было написано «Разверни меня». Выполнив указание, сотрудники обнаружили огромное изображение соискательницы должности с подписью: «Представьте, как классно со мной работать». Они даже посадили баннер за офисный стол, отчего эффект присутствия ещё больше усилился.

Weâve just had one of the most creative #jobapplications ever for our Graphic Design role! The candidate sent us a roller banner of herself so we could visualise working with her #Genius -Jennie, Creative Lead pic.twitter.com/Nue2PAdXJg — instantprint. (@instantprintuk) September 30, 2020

Девушку пригласили на собеседование и, в итоге, предложили работу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне открыли памятник Гарри Поттер. В форме игрока в квиддич он парит на «Нимбус 2000» в Лестер-сквер.