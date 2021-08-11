Анапский дельфинарий сообщил о масляных пятнах на поверхности моря

Сотрудники анапского дельфинария на Большом Утрише нашли на поверхности моря масляные пятна, которые угрожают морским обитателям. Об этом говорится в Instagram учреждения.

Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остаётся жирная плёнка, — отметили в дельфинарии.

Работники опустили в воду собирающий бон, который притягивает и впитывает масляную плёнку. Это не позволит загрязнению проникнуть на территорию дельфинария и навредить животным.

Акватория [дельфинария] защищена. Но, к сожалению, не всё море. <...> Давайте ответственней относится к окружающему нас морю! — подчеркнули в учреждении.

7 августа в порту Новороссийска (40 км от Анапы) произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.