Аллерголог объяснил, почему опасно чихать с открытыми глазами Аллерголог Хастон: при чиханье в открытые глаза могут попасть микроорганизмы

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Технически человек может чихнуть с открытыми глазами, но это достаточно сложно из-за спазма мышц, а также опасно для здоровья, предупредил заместитель декана Хьюстонского отделения Техасского медицинского колледжа A&M, аллерголог Дэвид Хастон. Эксперт уточнил, что, когда человек не смыкает веки, патогенные микроорганизмы и бактерии изо рта могут попасть на слизистую глаза, сообщает aif.ru. Это чревато воспалением, предупредил аллерголог.

По его словам, именно из-за этого и существует такой рефлекс, как закрывание век во время чиханья. Аллерголог подчеркнул, что это действие бессознательное и является защитным — микробы, попавшие в слизистую носа, от которых пытается избавиться организм, совершенно не нужны слизистой глаз, уточнил эксперт. Хастон также добавил, что глазные яблоки при чиханье не могут выпасть — это просто миф, который далек от реальности.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что пыль в квартире может вызвать аллергические реакции при попадании в дыхательные пути. По ее словам, это может повысить риски развития бронхиальной астмы, если к ней есть предрасположенность. Аллергия проявляется в виде чиханья или кашля, отметила специалист.