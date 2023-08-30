Раскрыта опасность пыли в квартире Терапевт Чернышова: пыль в квартире может вызвать аллергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пыль в квартире может оказаться опасной для здоровья, так как существует риск, что, попадая в дыхательные пути, она начнет вызывать аллергические реакции, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что это может повысить риски развития бронхиальной астмы, если к ней есть предрасположенность. Аллергия проявляется в виде чихания или кашля, отметила специалист.

Пыль в квартире попадает в дыхательные пути и часто вызывает аллергию. Развивается бронхиальная астма в случае предрасположенности. Этим людям нужна особая организация быта, чтобы пыль исключить, — посоветовала Чернышова.

По словам специалиста, пыль также накапливает и переносит вредные микроорганизмы, которые плохо отражаются на состоянии легких. Терапевт пояснила, что эти микробы попадают в организм человека. Она порекомендовала людям, страдающим от заболеваний легких, следить за состоянием квартиры и регулярно проводить уборку.

Страдающим легочными заболеваниями людям желательно, чтобы пыли было в квартире как можно меньше. Нужно делать уборку регулярно. Потому что пыль негативно влияет на их состояние, — заключила врач.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что наиболее эффективными являются пылесосы, оснащенные HEPA-фильтрами. Они очищают поверхности от пыли примерно на 99%, что подтверждается результатами научных исследований.