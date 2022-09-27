Аллерголог объяснил, какие опасности несет загрязненный воздух в городе Иммунолог Болибок: вещества в загрязненном городском воздухе провоцируют рак и астму

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Некоторые из веществ, которые содержатся в загрязненном городском воздухе, являются раздражителями верхних дыхательных путей. Они могут вызывать хронические воспалительные процессы, такие как ринит и бронхиальная астма, или даже привести к серьезным проблемам со здоровьем, объяснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью «Невским новостям». Так, например, превышение уровня формальдегида и диоксид азота способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Ранее такие химические соединения были выявлены в воздухе Санкт-Петербурга.

Часть из веществ являются канцерогенами: если долго ими дышать, можно получить осложнение в виде онкологических заболеваний. К канцерогенам относятся формальдегид и диоксид азота, — пояснил Болибок .

Эксперт также рассказал, что в Санкт-Петербурге уже два года подряд фиксируется повышенный уровень загрязнения воздуха — наблюдается переизбыток ядовитых взвешенных веществ, озона, аммиака, диоксида азота и формальдегида. По его словам, необходимо установить источник загрязнения и наказать виновных, посадив в тюрьму или выписав штраф, считает врач. Повлиять на ситуацию возможно только нейтрализовав источник загрязнения, ведь от самих газов можно уберечься, только выходя на улицу в противогазе, уточнил аллерголог

Правительству России ранее предложили не продлевать действие проекта «Чистая страна», нацеленного на уменьшение экологического ущерба из-за захоронения твердых бытовых отходов и рассчитанного до конца 2024 года. Вместо него предполагается включить в национальный проект «Экология» более масштабную инициативу социально-экономического развития — «Генеральная уборка».