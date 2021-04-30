Александр Асмолов: без естественного интеллекта у нас нет будущего

Большинство россиян проявляют интерес к достижениям современной науки и остаются технологическими оптимистами. Однако больше половины полагают, что влияние учёных на социально-политическую обстановку и бизнес в стране оставляет желать лучшего. Таковы результаты опроса, проведённого недавно Институтом психологии РАН и социологической группой ЦИРКОН. Профессор Александр Асмолов в разговоре с NEWS.ru назвал причины кризиса в отечественной науке.

Интерес к будущему

Согласно данным телефонного опроса, который проводился с 11 по 17 апреля среди 1600 респондентов, достижениями современной науки интересуются 64% опрошенных. В наибольшей степени интерес проявляют россияне старше 65 лет (72%) и люди с высшим образованием (73%). Также 80% считают, что развитие науки и технологий меняет жизнь к лучшему, но влияние учёных на ситуацию в стране оценивается довольно низко.

Интерес к научным открытиям связан с интересом к отдалённому будущему, технологическим оптимизмом и ценностью непрерывного развития. Внимание к науке может служить одним из показателей долгосрочной ориентации россиян на будущее, — отмечают авторы исследования.

Однако, по мнению 60% респондентов, власть недостаточно прислушивается к мнению научного сообщества. При этом 68% опрошенных считают, что отечественный бизнес внедряет достижения учёных недостаточно активно.

Лишь 5% участников исследования связывают перспективы России с развитием отечественной науки и технологий. Почти половина — 47% опрошенных — считают, что будущее страны зависит от качества госуправления, а 18% — с состоянием экономики и бизнеса. Исследователи констатируют, что в массовом сознании развитие науки и технологий является следствием, а не причиной благополучия государства.

При этом 59% опрошенных признают профессию научного работника уважаемой, а 54% — престижной. Но несмотря на то что высокооплачиваемой профессию учёного считают только 20%, 29% безусловно хотели бы видеть своего ребёнка представителем научного сообщества, 28%, скорее, хотели бы этого. Как отмечают в РАН, в целом здесь наблюдается положительная динамика, поскольку в 1995-м и 2011 году положительно на этот вопрос отвечали 41% и 42% респондентов соответственно.

О деятельности РАН знают или что-то слышали 89% опрошенных, причём респонденты от 45 лет и старше информированы об этом в два раза лучше, чем участники исследования в возрасте 18–34 лет. При этом более 85% затруднились назвать кого-либо из российских учёных мирового уровня, а 42% не смогли вспомнить крупное научное достижение в стране за последнее десятилетие.

Оптимизация учителей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Своими мыслями о результатах опроса в интервью NEWS.ru поделился доктор психологических наук, почётный профессор МГУ имени Ломоносова и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов.

В настоящее время наши научные исследования переживают кризис из-за очень многих моментов. Первый и ключевой момент — это слабый менеджмент и слабая экономическая поддержка перспективных научных направлений. Среди научных направлений даже не выделено такое ключевое, как антропологические науки. Это очень плохой для нашей страны симптом. Чтобы мы ни делали и какими науками ни занимались, это фундаментальные исследования, касающиеся поддержки развития человека, личности. Поскольку в наших науках есть науки об обществе, но нет наук о человеке, хотя есть и естественные науки, это колоссальный пробел в системе научно-образовательной политики в России. Александр Асмолов заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, член СПЧ заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, член СПЧ

По словам учёного, во многих других странах антропологические науки становятся ключом к развитию общества, а в России этот ключ заперт за семью замками.

И пока Министерство науки и высшей школы этого не отрефлексирует, мы будем с вами в плохом состоянии, — отметил он.

Другой важный момент, по словам Асмолова, заключается в практическом отсутствии развития педагогических институтов. Тем самым не происходит подготовка профессиональных педагогов, что в перспективе ведёт к полному краху и коллапсу. Главный вопрос, считает учёный, состоит в том, что должно развиваться общее образование, без которого нет серьёзной высшей школы и научных исследований.

Ключевая проблема и для Министерства науки и высшего образования, и для Министерства просвещения, по словам собеседника NEWS.ru, заключается в том, каким образом поднять в буквальном смысле не только с колен, а из пыли наши педагогические университеты.

Оптимизация учителей — самый большой риск для нашей страны. Как сказал поэт Наум Коржавин, гибель России связана с полным распадом педагогических институтов. Это в упор не понимается. Если мы не сделаем фокус на развитии, у нашей молодёжи не будет будущего, — констатирует Асмолов.

Также он считает, что в критическом положении находится и аспирантура, куда не спешат идти студенты по окончании вузов. Это, по убеждению учёного, симптом утраты ценности науки. Асмолов отмечает, что пора остановить превращение аспирантуры в дополнительные три года обучения в вузе и чтение тех же курсов, что бакалаврам и магистрам. Аспирантура должна стать фундаментальным направлением подготовки высоконаучных, квалифицированных, талантливых людей.

Пандемия заставила

Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор полагает, что как только началась пандемия COVID-19, вновь возникла любовь к генетике и медицине. А когда массовой угрозы здоровью не было, закрывались институты вирусологии.

То, что мы оказались слабо подготовленными к коронавирусу, это чёткий индикатор — государство мало заботится о научных фундаментальных исследованиях. Мы всё время критикуем Запад. Но получается двойная бухгалтерия. Когда мы говорим, как оценивать учёных, мы оцениваем их только по метрикам западных программ. Иными словами, особенно в социальных науках мы остаёмся всё время позади. Критикуя Запад, мы в Западе видим эталон развития. Это двуличная ситуация для нашей науки, — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, раньше отечественные учёные соревновались с зарубежными коллегами, публикуя сильные монографии и исследования, сегодня «меряются хиршами». Речь идёт о разработанном в США индексе Хирша — количественной характеристике продуктивности научного работника. Тем самым, констатирует Асмолов, в России учёные считают свой рейтинг по западным оценкам.

При этом он полагает, что бизнес недостаточно активно внедряет достижения российских учёных.

Мудрый бизнес начинает поддерживать даже тайно действующие исследования. Серьёзный бизнес создаёт корпоративные университеты, в которых постоянно готовятся и переподготавливаются серьёзные кадры. И в этом они невероятно важны и нужны. У нас появляются мощные исследовательские университеты и предпринимательские университеты. Это важная линия в развития нашей науки, — обращает внимание Асмолов.

Также он напомнил о создании технологической долины МГУ как уникального явления в стиле Кремниевой долины. По словам исследователя, это свидетельствует, что существуют «зоны оптимизма для российской науки».

Технологический оптимизм российского общества Асмолов назвал аморфным понятием, напомнив, что «родители в буквальном смысле забросали гнилыми яйцами школу, когда учебные заведения стали переводить в онлайн-режим. Это чёткий индикатор того, как относятся на деле, а не на словах к развитию цифровых технологий».

Асмолов призвал помнить, что такие направления, как разработка искусственного интеллекта, машинное обучение и генная инженерия полностью зависят от того, какой в детсадах и школах будет взращиваться естественный интеллект.

Если, наконец, мы осознаем, что никакого естественного интеллекта не будет, если не появятся его творцы и созидатели, выращенные в школах и вузах, то у нашей страны вряд ли может быть светлое будущее, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Также Асмолов отметил, что стоит на позиции эволюционного оптимизма. По его мнению, сейчас приходит мощное поколение, которое умеет самостоятельно добирать знания через виртуальные миры и само будет выбирать тот образ жизни и ту страну, в которой оно будет чувствовать себя востребованным.

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга ранее заявил , что пандемия коронавируса изменила мир таким образом, что теперь наука играет в нём ключевую роль. И от того, как будут развиваться научные исследования в перспективе, зависит международное положение России.

Во время пандемии коронавируса Россия смогла ответить на самый главный вызов: первой создать эффективную вакцину. Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьёзный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы. Поэтому следует наращивать наработки, проводить фундаментальные исследования, которые спустя годы приведут к успеху, — полагает Мажуга.

Для того чтобы этот процесс не останавливался, власти необходимо активно финансово и инфраструктурно поддерживать работу учёных, привлекать инвестиции в науку и улучшать условия труда. По словам Мажуги, государство сегодня берёт на себя 60–70% расходов на научно-исследовательские работы, а остальное софинансирует частный капитал. Он считает, что необходимо сделать эти доли равными, поскольку бизнес использует научные достижения и получает от государственных вузов молодых специалистов.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.