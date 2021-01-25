Актёр из «Улиц разбитых фонарей» отреагировал на обвинения в педофилии

https://static.news.ru/photo/fe8481d2-5f27-11eb-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Никита Струков Фото: kino-teatr.ru

62-летний актёр Никита Струков, снявшийся в российском сериале «Улицы разбитых фонарей», прокомментировал обвинения в педофилии.

Артист подтвердил, что приглашал мальчика домой. Однако он добавил, что между ними были дружеские отношения.

Они все считают меня кто — отцом, кто — дедом. Очень трудно объяснить. Когда ребёнок идёт обниматься, а он в большинстве случаев без родителей бывает, я не могу ему сказать: пошёл вон, потому что закон запрещает, — цитирует РЕН ТВ Струкова.

Он подчеркнул, что никогда не давал ребёнку повода думать о противоправных действиях. Актёр добавил, что видел мать мальчика на родительских днях в лагере.

Ранее стало известно, что полиция задержала в Санкт-Петербурге Никиту Струкова. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело, в котором замешан артист. Задержанного подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

По данным одного из Telegram-каналов Петербурга, заявление на артиста написали родители 15-летнего подростка. Струков познакомился с юношей, работая вожатым в детском лагере. Актёр пригласил мальчика в гости и домогался до него, утверждают родители. По некоторым данным, звезде уже избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения на время следствия.

Струков известен по ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», также он снимался в фильмах «Убойная сила — 3», «Мушкетёры Екатерины» и «Трудно быть богом», писал NEWS.ru.