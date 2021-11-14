Актёр из «Девятаева»: в самолёте я плакал, а не дебоширил

Актёр Сергей Качинский опроверг информацию о дебоше на борту рейса из Антальи. По его словам, на него нахлынули чувства после выпитой бутылки водки. Он даже записал видео в доказательство своего плохого эмоционального самочувствия. Об этом сообщат KP.RU.

Сам того не желая, я попал в тяжёлую ситуацию. На борту самолёта не было никакого моего концерта. Я во время полёта совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в дьюти фри, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье. Дело в том, что я рос без отца и матери. И иногда на меня находят чувства, и я плачу. Поэтому в самолёте я плакал, — передаёт слова актёра издание.

После этого он попытался успокоиться в туалете и попросил помощи у бортпроводников. Ему дали валерьянки и воды. При этом, по словам актёра, он не хамил и находился, как того требуют антиковидные ограничения, в маске. Тем не менее по прилёту его встречала полиция. Качинскому выписали несколько штрафов за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте и за распитие спиртных напитков.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 30-летний артист в нетрезвом состоянии грубил членам экипажа.

Качинский известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Девятаев», «Сердце ангела», «Молот» и «Великая».

Ранее полиция задержала пьяного 41-летнего жителя Белгорода, который неадекватно вёл себя на борту самолёта после того, как рейс из Стокгольма в Москву приземлился в Шереметьево. Во время руления пассажир стал кричать, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.