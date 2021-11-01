Активистка рассказала, как следует решать проблему сексуального насилия

Решать проблему сексуального насилия нужно через публичность. Если стыдиться этой темы и молчать, она останется в тени и не получится выработать социальные нормы. Об этом телеканалу «360» рассказала журналистка и организатор проектов гендерного просвещения Лола Тагаева, комментируя обвинение в изнасиловании, которое высказала петербургская студентка в адрес рэпера Yung Trappa.

То, что пользователи соцсетей начали обвинять саму девушку, Тагаева назвала распространённой ситуацией.

Это показатель мизогинного общества, которое изначально негативно относится к женщине, ищет причину, где она могла спровоцировать на преступление. Это происходит в глубоко патриархальных сообществах, — объяснила она.

Тагаева добавила, что видеть жертву виновной проще, для этого не нужна рефлексия. Она считает, что российское общество вообще сопротивляется разговору о сексуальном насилии, в то время как это тяжёлое преступление, многие жертвы которого совершают самоубийства.

Тем, кто травит пострадавших в соцсетях, Тагаева посоветовала представить, что на месте девушки их сестра или дочь.

Ранее сообщалось, что количество изнасилований в Москве с января по август 2021 года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительно снизилось число убийств.