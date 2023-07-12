Актер сериала «Кухня» остался с несколькими микрозаймами из-за мошенников Актер сериала «Кухня» Тарасов остался с несколькими микрозаймами из-за действий мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Тарасов

Российский актер Никита Тарасов, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Кухня» остался с несколькими микрозаймами в разных городах России из-за действий мошенников, рассказала его адвокат Мария Щербенок. Комментируя ситуацию KP.RU, она подчеркнула, что паспортные данные злоумышленники получили, взломав один из сервисов каршеринга, которым пользовался актер.

Систему взломали неизвестные, произошла утечка данных тысячи пользователей. Среди украденных сведений были и паспортные данные Никиты Тарасова. Какие-то «умельцы» воспользовались утечкой и оформили несколько микрозаймов — в разных городах России, — пояснила юрист.

Актер узнал о наличии у него долгов случайно. Тарасову на почту пришло уведомление от красноярской компании «Долг-контроль». При этом на звонки по указанному номеру телефона никто не отвечал. Адвокат рассказывает, что Тарасов попытался выйти на фирму через бюро кредитных историй и даже ездил в Красноярск. Щербенок добавила, что сейчас подает заявление в полицию как доверенное лицо актера. По ее мнению, правоохранителям быстрее удастся выйти на «Долг-контроль». Кроме того, юрист готовит заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории. Она добавила, что с несколькими другими микрозаймами, которые взяли на имя Тарасова, удалось решить все мирно: организации аннулировали сделки.

К сожалению, есть и такие, как «Долг-контроль». Уже далеко не первый человек обращается за помощью, только у нас за последний год несколько жалоб на подобные организации. Их сотрудники не хотят решать все мирно, отправляют в полицию и суд, — отметила Щербенок.

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