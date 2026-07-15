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15 июля 2026 в 10:09

Ахоржак сметут еще до зимы: острая армянская закуска, которую первой достают из погреба

Фото: D-NEWS.ru
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Если любите острые овощные закуски, этот рецепт точно стоит попробовать. Ахоржак получается густым, ароматным, с насыщенным томатным вкусом и приятной остротой. Его подают к мясу, рыбе, картофелю, кашам или просто намазывают на свежий хлеб.

Заготовка настолько удачная, что первые банки обычно открывают задолго до зимы.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 2,5 кг, болгарский перец — 1 кг, острый перец — 700 г, петрушка — 150 г, чеснок — 50–70 г, сахар — 80 г, соль — 40 г, уксус 9% — 50–70 мл, растительное масло — 100 мл.

Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте крупными кусочками. У острого перца удалите плодоножки, а семена оставьте, если хотите получить максимально жгучую закуску.

Томатную массу перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, чеснок и растительное масло. Доведите до кипения и варите около 5 минут, затем добавьте оба вида перца и готовьте еще 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими.

Мелко нарежьте петрушку, добавьте в кастрюлю и варите еще 3–5 минут. Влейте уксус, перемешайте и прогрейте закуску еще 2–3 минуты. Горячий ахоржак разложите по стерилизованным банкам, сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Эту закуску приготовила впервые по совету знакомых и теперь закрываю каждый сезон. Больше всего понравилось, что она получается густой и очень ароматной, а остроту легко регулировать количеством семян в перце. Главное — использовать мясистые помидоры и не переваривать овощи, тогда вкус остается ярким, а текстура — аппетитной.

Проверено редакцией
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