Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/7f007e4c-58f2-11eb-93f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vnukovoairport/facebook.com

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после происшествия со снегоуборочной машиной, застрявшей на перекрёстке двух взлётно-посадочных полос.

Четыре борта, которые должны были сесть во Внуково, ушли на посадку на запасной аэродром в Шереметьево, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Оппозиционер Алексей Навальный находился на одном из самолётов, которые не смогли приземлиться во Внуково. Его борт вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). В 20:14 лайнер приземлился в Шереметьево.

В то же время во Внуково готовилась встречать Навального. Полиция закрыла зону прилёта, а в международной зоне была установлена ширма, сквозь которую не видно прибывающих. Кроме того, часть территории воздушной гавани задолго до прибытия политика была огорожена забором, а также к аэропорту приехали автозаки и машины силовиков. Встречающих и провожающих перестали пускать в здание — для входа полицейские требовали билет на самолёт. Перед посадкой лайнера ОМОН вытеснил людей из здания аэропорта. Полицейские задержали несколько человек, среди которых был брат оппозиционера Олег.

После прибытия Навального в Шереметьево сотрудники правоохранительных органов перекрыли выезд из Внуково, где оставались люди, собравшиеся встречать оппозиционера, передавал NEWS.ru.

Навального в Шереметьево задержали.