https://static.news.ru/photo/0461e5e0-df6d-11e9-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт Пулково/vk.com

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющая аэропортом Петербурга Пулково, озвучила список из 33 стран для разрешения полётов по режиму «открытое небо». Документ отправлен в Министерство транспорта РФ.

Планируется, что ведомство одобрит перечень до 1 декабря текущего года. В него вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта и Нидерланды.

Предложения были представлены на рассмотрение в Министерство транспорта РФ. ВВСС ожидают, что финальный список будет утвержден к 1 декабря 2019 года, — цитирует представителя ВВСС ТАСС .

В июне гендиректор ВВСС Леонид Сергеев заявил о важности либерализации воздушного пространства по седьмой степени свободы. Это позволит иностранным авиакомпаниям прилетать в Россию для продолжения рейсов в другое государство. По его словам, в ближайшие годы аэропорт Пулково займётся решением вопросов глобального характера, так как Санкт-Петербург обладает «феноменальным потенциалом» для развития сфер бизнеса и туризма.

Сергеев также обратил внимание на опыт европейского рынка, где в настоящее время около 320–330 млн пассажиров перевозят низкобюджетные авиакомпании. При этом они не являются лоукостерами, о которых «мы слышали или которые есть у нас».

Ранее News.ru сообщал, что авиакомпания Ryanair, являющаяся самым крупным в Европе бюджетным перевозчиком, подала заявку на полёты в петербургский аэропорт Пулково. Кроме того, аналогичное желание изъявили лоукостеры EasyJet и WizzAir.