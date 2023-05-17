«Аэрофлот» не использует запчасти с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для надежной эксплуатации самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Там подчеркнули, что все детали проходят строгий контроль качества, проверку истории происхождения и имеют все необходимые сертификаты.
Безопасность полетов для «Аэрофлота» является главным приоритетом. Авиакомпании группы не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом, — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч полетов, в ходе которых на самолетах использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком годности. Причиной называлось увеличение стоимости и сроков доставки деталей. Некоторые из них стало в принципе невозможно завезти в страну.
До этого в СМИ появилась информация, что в «Аэрофлоте» попросили сотрудников реже сообщать о неисправностях лайнеров. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов заявил в беседе с NEWS.ru, что сообщения о выборочной фиксации поломок в самолетах авиакомпании являются фейковыми и притянутыми за уши.