СМИ узнали об использовании в России самолетов с просроченными запчастями «Коммерсант»: в РФ в 2022 году 2 тыс. полетов самолетов прошли с просроченными запчастями

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч полетов, в ходе которых на самолетах использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком годности. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на выступление в Госдуме главы службы Виктора Басаргина. По его словам, причиной подобного стало увеличение стоимости и сроков доставки деталей. Некоторые из них стало в принципе невозможно завезти в страну.

Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов, — сказал Басаргин.

В «Аэрофлоте» издание заверили, что не используют компоненты с истекшим ресурсом, в наличии у компании имеется достаточное количество запасных частей. Источники «Коммерсанта» в других авиакомпаниях также сообщили о соблюдении традиционных норм безопасности и исключили использование авиационной «просрочки».

По словам экспертов, авиакомпании предпочитают не делать ремонт с просроченными деталями. В качестве примера был взят перевозчик Azur Air, чей авиапарк насчитывает 22 самолета, из которых летают только 13, а пять ожидают разрешения властей на вывоз двигателей за границу для ремонта.



Ранее издание The New York Times сообщило, что двое россиян были задержаны в США по подозрению в причастности к поставкам подсанкционных авиазапчастей и помощи российским авиакомпаниям в обходе санкций. Фигурантами дела стали проживающий в Майами гражданин РФ Олег Пацуля и его деловой партнер. По версии следствия, оба россиянина помогали трем российским компаниям в получении дорогостоящих тормозных систем для аэробуса Boeing-737.