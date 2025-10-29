Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:00

Аджика по-цыгански. Лучший рецепт домашней аджики — вкусно, просто и без премудростей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цыганская аджика — это особый вид острой приправы, который отличается от традиционных рецептов своим уникальным балансом специй и ароматов. В отличие от классической красной аджики, здесь используется больше чеснока, сладкого перца и особых пряностей, что придает соусу неповторимый характер. Эта аджика не просто острая — она обладает сложным вкусовым букетом, где за первоначальной жгучестью раскрываются нотки сладкого перца, терпкость чеснока и аромат свежей зелени. Идеально подходит к мясу, рыбе, супам и просто со свежим хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг красных помидоров, 1 кг сладкого перца, 500 г острого перца, 300 г чеснока, 200 г зелени (петрушка, кинза, базилик), 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. Все овощи и зелень промойте и обсушите. Пропустите через мясорубку помидоры, оба вида перца, чеснок и зелень. Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте до полного растворения соли и сахара. Разложите по стерилизованным банкам, залейте тонким слоем масла и закройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике. Аджика готова к употреблению сразу, но через 2–3 дня ее вкус становится более гармоничным.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Семья и жизнь
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Семья и жизнь
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Хреновина на зиму без варки! Быстрый, классический рецепт из помидор, хрена и чеснока — вкусно к мясу и супу
Общество
Хреновина на зиму без варки! Быстрый, классический рецепт из помидор, хрена и чеснока — вкусно к мясу и супу
Вкуснее аджики и готовить проще! Аппетитный тыквенный кетчуп по-домашнему. Вкуснятина к мясу и на хлебушек
Общество
Вкуснее аджики и готовить проще! Аппетитный тыквенный кетчуп по-домашнему. Вкуснятина к мясу и на хлебушек
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
Общество
Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров
рецепты
соусы
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.