Аджика по-цыгански. Лучший рецепт домашней аджики — вкусно, просто и без премудростей

Цыганская аджика — это особый вид острой приправы, который отличается от традиционных рецептов своим уникальным балансом специй и ароматов. В отличие от классической красной аджики, здесь используется больше чеснока, сладкого перца и особых пряностей, что придает соусу неповторимый характер. Эта аджика не просто острая — она обладает сложным вкусовым букетом, где за первоначальной жгучестью раскрываются нотки сладкого перца, терпкость чеснока и аромат свежей зелени. Идеально подходит к мясу, рыбе, супам и просто со свежим хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг красных помидоров, 1 кг сладкого перца, 500 г острого перца, 300 г чеснока, 200 г зелени (петрушка, кинза, базилик), 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса. Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. Все овощи и зелень промойте и обсушите. Пропустите через мясорубку помидоры, оба вида перца, чеснок и зелень. Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте до полного растворения соли и сахара. Разложите по стерилизованным банкам, залейте тонким слоем масла и закройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике. Аджика готова к употреблению сразу, но через 2–3 дня ее вкус становится более гармоничным.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.