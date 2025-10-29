Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:00

Вкуснее аджики и готовить проще! Аппетитный тыквенный кетчуп по-домашнему. Вкуснятина к мясу и на хлебушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — удивительный овощ, который может стать основой для необычных соусов. Этот домашний тыквенный кетчуп сочетает в себе нежную сладость тыквы, пикантность специй и легкую кислинку. В отличие от магазинных аналогов, он не содержит консервантов и искусственных усилителей вкуса, а его бархатистая текстура и теплый золотистый цвет вызывают настоящий аппетит. Такой кетчуп прекрасно дополнит мясные блюда, сырную тарелку или может использоваться как основа для соусов. Он станет вашим фирменным рецептом, который удивит гостей и разнообразит семейные ужины.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг тыквенной мякоти, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл яблочного уксуса, 100 г тростникового сахара, 1 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. мускатного ореха, соль, перец. Тыкву нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Запеките в духовке при 200 °C до мягкости. Пюрируйте блендером вместе с чесноком. Переложите в кастрюлю, добавьте уксус, сахар и специи. Томите на медленном огне 20–25 минут, постоянно помешивая. При необходимости добавьте воды для нужной консистенции. Горячий кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

