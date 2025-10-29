Хреновина на зиму без варки! Быстрый, классический рецепт из помидор, хрена и чеснока — вкусно к мясу и супу

Когда осенью созревает урожай, самое время заготовить знаменитую «хреновину» — острую ароматную приправу, которая станет идеальным дополнением к мясным блюдам, супам и закускам. Этот классический рецепт хорош тем, что не требует варки, что позволяет сохранить все витамины и яркий вкус свежих овощей. Сочетание спелых помидоров, жгучего хрена и ароматного чеснока создает сбалансированную палитру вкусов — от насыщенной томатной сладости до пикантной остроты. Такая заготовка хранится в холодильнике несколько месяцев, становясь только ароматнее со временем.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг спелых помидоров, 200 г корня хрена, 100 г чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара. Помидоры помойте, обдайте кипятком и снимите кожицу. Хрен очистите и нарежьте небольшими кусочками. Чеснок разделите на зубчики и очистите. Пропустите все ингредиенты через мясорубку, используя полиэтиленовый пакет на выходное отверстие, чтобы защитить глаза от паров хрена. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте. Разложите полученную массу по стерилизованным банкам, закройте капроновыми крышками и уберите в холодильник. Через 2-3 дня приправа приобретет насыщенный вкус и аромат.

