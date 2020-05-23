Адыгейские врачи пожаловались на отсутствие обещанных выплат

https://static.news.ru/photo/179aaeae-9db7-11ea-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники Адыгейской республиканской станции скорой помощи сообщили, что им не выплачивают деньги за работу с больными с подтверждённым заражением коронавирусом. Местные следователи проводят проверку этой информации.

Сотрудники СК поговорили с медиками, представителями местного Минздрава и руководством медицинского учреждения, передаёт «Интерфакс». В результате в СК выяснили, что выплаты не получили 97 сотрудников.

Причиной стало неверное толкование постановления правительства. После вмешательства СК сотрудникам заплатили в общей сложности больше 1,3 млн рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в городе зафиксировано несколько случаев смерти медиков с COVID-19.