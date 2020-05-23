Адыгейские врачи пожаловались на отсутствие обещанных выплат

Работники Адыгейской республиканской станции скорой помощи сообщили, что им не выплачивают деньги за работу с больными с подтверждённым заражением коронавирусом. Местные следователи проводят проверку этой информации.
Сотрудники СК поговорили с медиками, представителями местного Минздрава и руководством медицинского учреждения,
Причиной стало неверное толкование постановления правительства. После вмешательства СК сотрудникам заплатили в общей сложности больше 1,3 млн рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в городе зафиксировано несколько случаев смерти медиков с COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен