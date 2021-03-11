Адвокаты рассказали, в какую колонию могут отправить Навального

https://static.news.ru/photo/906327dc-82e8-11eb-9f3d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный может быть этапирован в любую колонию, подходящую по режиму. Но об этом будут извещены только его родственники, считает адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

Оппозиционер может оказаться как во Владимирской, так и в любой другой области.

ФСИН принимает такие решения в закрытом режиме, а с учётом того, что ситуация с Навальным непростая, ожидать можно чего угодно, — приводят мнение адвоката «Ведомости».

Навального могут отправить в любую колонию общего режима в радиусе 500 км от Москвы, считает основатель организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это могут быть и Калуга, и Ярославль.

Если его хотят запрятать, то для этого подходит, например, ИК-6 в поселке Талицы Ивановской области, потому что туда невозможно добраться на общественном транспорте, — предположила Романова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционера Алексея Навального будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете, рассказал его адвокат Вадим Кобзев.