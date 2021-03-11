Навальный останется в СИЗО до рассмотрения апелляции

https://static.news.ru/photo/908e71f0-827d-11eb-99ca-96000091f725_660.jpg СИЗО-3 «Кольчугино» Фото: fsin-atlas.ru

Оппозиционера Алексея Навального будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете, рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

Его этапируют только тогда, когда приговор вступит в силу, а это произойдёт, когда будет рассмотрена апелляционная жалоба, — поделился он.

Юрист отметил, что дата рассмотрения апелляции в настоящий момент не назначена. Он добавил, что решение о том, в каком формате Навальный будет принимать участие в судебном заседании — очно или по видеосвязи, примет суд, передаёт РИА Новости.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.

При этом в заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ, писал NEWS.ru.