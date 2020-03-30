https://static.news.ru/photo/78255c88-72a6-11ea-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты не смогут посещать столичные СИЗО из-за того, что те перешли на казарменный режим. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Адвокатам запрещено посещать арестантов, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что свидания также запрещены, а сам персонал будет работать без выходных 14 суток. Отмечается, что эти меры приняты из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале марта Иран выпустил из-за коронавируса около 70 тысяч заключённых. Эту меру власти также назвали временной, но не уточнили сроки возвращения осуждённых в исправительные учреждения.