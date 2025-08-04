Адвокат жертв «Крокуса» заявил о больших сложностях в работе

На первоначальных этапах следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» возникали сложности в работе с правоохранительными органами, заявил NEWS.ru адвокат пострадавших Игорь Трунов. По его словам, защитников не допускали к участию в деле, были задержки в предоставлении информации. Также, уточнил он, до сих пор не рассмотрены жалобы на нарушения прав потерпевших.

Возникали существенные сложности. Адвокатов неоднократно не допускали к участию в деле, возникали задержки в ознакомлении с материалами и предоставлении информации. Представители потерпевших обращались с жалобами на нарушения их прав, с заявлениями о необходимости проведения проверок и возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц полиции, МЧС и владельцев концертного зала. Эти обращения до сих пор не рассмотрены, — сказал Трунов.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются судебные процессы по жалобам на действия (или бездействие) должностных лиц как со стороны правоохранительных органов, так и иных организаций. В частности, адвокаты потерпевших ведут работу по обжалованию решений и действий сотрудников МЧС и других структур, ответственных за обеспечение безопасности и своевременное реагирование на чрезвычайную ситуацию, уточнил он.