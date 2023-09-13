Адвокат рассказала, какие компенсации можно получить при аварийной посадке Адвокат Шабанова: при аварийной посадке можно компенсировать моральный вред

Фото: vk.com/ural_airlines

При аварийной посадке самолета пассажиры вправе требовать компенсацию морального вреда в судебном порядке, рассказала адвокат Виктория Шабанова. В беседе с LIFE.ru она подчеркнула, что в такой ситуации все будет зависеть от работы юристов, которые защищают интересы пострадавших, сбора доказательной базы и общественного резонанса.

Если посадка была жесткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда. Но здесь многое будет зависеть от конкретной ситуации, общественного резонанса, сбора доказательной базы и квалификации адвокатов и юристов, — пояснила Шабанова.

По словам адвоката, экстренная посадка самолета практически всегда связана с задержкой рейса. В таком случае пассажиры могут получить 25% от установленного МРОТ за каждый час опоздания самолета, но не более 50% от общей стоимости билетов. За каждый час задержки также можно потребовать неустойку в размере 3% от цены авиабилета.

Шабанова добавила, что авиакомпании чаще всего заинтересованы в сохранении имиджа. В связи с этим они стараются самостоятельно выплатить все компенсации, не доводя дело до суда. В качестве примера адвокат напомнила об аварийной посадке самолета в поле в Новосибирской области. После произошедшего представители компании пообещали оплатить моральную компенсацию каждому пассажиру.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов ранее сообщил, что всем пассажирам самолета Airbus, который совершил экстренную посадку под Новосибирском, выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей. По его словам, члены экипажа воздушного судна будут отстранены от полетов до конца расследования инцидента.