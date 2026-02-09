Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»

Девушек-консуматорш, которые разводят мужчин на деньги, специально набирают в заведениях, изначально нацеленных на обман посетителей, рассказал беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Внешне такие рестораны выглядят неприметно и туда не пускают случайных посетителей.

Консуматорши обычно работают совместно с барами и кальянными. Как правило, в этих местах всегда мало посетителей, и попасть в них можно только по пропускам. Открывают их обычно «люди нерусской национальности», которые снимают помещение для дешевого кафе, — сообщил Даниил Лунев.

Как правило, это два полутемных соединенных помещения в подвале. В одном работают «повара» — нарезают фрукты и разливают алкоголь без лицензии, во втором — столы, стулья и приглушенный свет, чтобы человек не обратил внимания на цены в меню, так описал подобные заведения собеседник NEWS.ru.

Руководители подобных ресторанов набирают девушек, чтобы они разводили мужчин на деньги. По словам юриста, первоначально им могут говорить, что это легкий и безопасный способ заработка. После того как у девушки все получится, ей могут заявить: «Теперь мы повязаны. Если не будешь с нами работать, мы тебя сдадим».

После предъявления крупного счета мужчина может заявить, что у него нет всей суммы, чтобы расплатиться по счету. И тогда его спросят: «А сколько у тебя есть? Заплати все, и будешь свободен», — прокомментировал Лунев.

По словам Лунева, распознать мошенниц может быть сложно: консуматорша никогда не признает, что привела «жертву» в заведение специально, чтобы развести на деньги. Сотрудники и руководство заявят, что видят их впервые.

Этот черный бизнес подразумевает нарушение нескольких статей уголовного кодекса, сообщил юрист. Когда клиент отказывается платить баснословные суммы, с него начинают вымогать деньги, угрожая расправой, и не выпускают из заведения. Это подпадает под статьи статья 163 УК РФ (вымогательство) и 127 (незаконное лишение свободы).

