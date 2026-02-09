Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:39

Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»

Адвокат Лунев: ресторанные мошенницы работают на конкретное заведение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Девушек-консуматорш, которые разводят мужчин на деньги, специально набирают в заведениях, изначально нацеленных на обман посетителей, рассказал беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Внешне такие рестораны выглядят неприметно и туда не пускают случайных посетителей.

Консуматорши обычно работают совместно с барами и кальянными. Как правило, в этих местах всегда мало посетителей, и попасть в них можно только по пропускам. Открывают их обычно «люди нерусской национальности», которые снимают помещение для дешевого кафе, — сообщил Даниил Лунев.

Как правило, это два полутемных соединенных помещения в подвале. В одном работают «повара» — нарезают фрукты и разливают алкоголь без лицензии, во втором — столы, стулья и приглушенный свет, чтобы человек не обратил внимания на цены в меню, так описал подобные заведения собеседник NEWS.ru.

Руководители подобных ресторанов набирают девушек, чтобы они разводили мужчин на деньги. По словам юриста, первоначально им могут говорить, что это легкий и безопасный способ заработка. После того как у девушки все получится, ей могут заявить: «Теперь мы повязаны. Если не будешь с нами работать, мы тебя сдадим».

После предъявления крупного счета мужчина может заявить, что у него нет всей суммы, чтобы расплатиться по счету. И тогда его спросят: «А сколько у тебя есть? Заплати все, и будешь свободен», — прокомментировал Лунев.

По словам Лунева, распознать мошенниц может быть сложно: консуматорша никогда не признает, что привела «жертву» в заведение специально, чтобы развести на деньги. Сотрудники и руководство заявят, что видят их впервые.

Этот черный бизнес подразумевает нарушение нескольких статей уголовного кодекса, сообщил юрист. Когда клиент отказывается платить баснословные суммы, с него начинают вымогать деньги, угрожая расправой, и не выпускают из заведения. Это подпадает под статьи статья 163 УК РФ (вымогательство) и 127 (незаконное лишение свободы).

Ранее сообщалось, что аферисты начали создавать сайты, внешне похожие на ресурсы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол), передают «Известия» со ссылкой на компанию по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени CICADA8. На этих страницах они якобы предлагают помощь людям, пострадавшим от финансовых мошенничеств.

обман
рестораны
обманы
общепит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялись переговоры Белоусова и генсека ОДКБ
В Петербурге устроили судебную тяжбу из-за кошки
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон призвал американское правосудие расследовать дело Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.