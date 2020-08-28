«Так ему легче будет»: адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в тюрьму

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Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре столицы, хотел бы, чтобы судебное разбирательство закончилось как можно скорее. Причём, для него уже не так важен исход: в тюрьму — значит, в тюрьму, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

По его словам, его подзащитный морально устал от всей этой ситуации. Настолько, что готов сдаться.

Однако сам юрист настроен по-боевому.

Ему [Ефремову] хочется быстрее закончить. Неважно — посадят или не посадят. Он тюрьмы не боится. Даже говорит, что так ему легче будет. Но я не согласен, не будет этого, — заявил Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев пообещал «разнести» в суде все доводы обвинителей. Адвокат настаивает на версии, что за рулём автомобиля вместо артиста был другой человек.