Адвокат предупредила об ответственности за нецензурную брань в автобусе Адвокат Айвар: за нецензурную брань в автобусе можно получить штраф

За нецензурные выражения и крики в автобусе можно получить штраф в размере 500-1000 рублей, рассказала «Татар-информу» почетный адвокат России Людмила Айвар. По ее словам, альтернативой штрафу может стать арест на срок до 15 суток.

Если пассажир стал свидетелем нецензурной брани или агрессии, то следует сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. В противном случае ситуация может перерасти в обоюдное правонарушение. В данном случае следует сообщить о проблеме водителю или сотрудникам станции, полицейским, если вы находитесь в метро, — посоветовала Айвар.

Она отметила, что сотрудники полиции могут составить на человека протокол. Адвокат рассказала, что дальнейшее наказание будет определять суд.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что плевок водителя в окно в сторону другого автомобилиста, пешехода или пассажира можно расценить как публичное оскорбление. За такое деяние по закону предусмотрен штраф вплоть до 5 тыс. рублей, предупредил эксперт.