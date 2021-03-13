Адвокат отверг вариант возбуждения уголовного дела после форума депутатов

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Силовики не будут возбуждать уголовное дело против организатора форума муниципальных депутатов Александра Менюкова, рассказал его адвокат Леонид Соловьёв.

По его словам, на его подзащитного составили протокол об осуществлении деятельности организации, которая признана российскими властями «нежелательной». Менюков не стал его подписывать.

Составили протокол по статье 20.33 КоАП, мы отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идёт, — сказал он РИА Новости.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в московском в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. Полиция оценивает количество задержанных в 200 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты. В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».