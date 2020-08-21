Осуждённая в США россиянка Осипова может вскоре вернуться в РФ

https://static.news.ru/photo/7b335018-e495-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public176918030

Гражданка России Богдана Осипова, отбывающая наказание в американской тюрьме за похищение своих детей, может в ближайшее время вернуться в Россию. Об этом заявил её адвокат Джошуа Лоутер.

В беседе с ТАСС защитник рассказал , что не исключает такого развития событий, как только будет вынесен повторный приговор.

Апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение по международному делу, связанному с обвинением родителя в похищении собственного ребёнка, как того требуют юридические процедуры. Однако на сегодняшний день Богдана уже отбыла срок (она находится в заключении три года. — NEWS.ru), превышающий максимальное наказание по данному обвинению, а поэтому она будет освобождена «своевременно», — объяснил Лоутер.

Ранее апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве. Большая часть тюремного срока была назначена Осиповой по этому обвинению.

Против россиянки подан ещё один иск бывшим мужем Брайаном Мобли из-за того, что женщина не привезла детей из России в США. Лоутер рассказал, что занимается этим иском совместно с другим адвокатом.

Дело Богданы Осиповой

Гражданка России и США Богдана Осипова в 2014 года, будучи беременной, уехала из США вместе со своей дочерью. Вывоз ребёнка она не согласовала с мужем Брайаном Мобли. Осипова находилась в состоянии расторжения брака с ним. Приехав в Россию, она родила ребёнка от Мобли.

Суд в США принял решение в пользу отца детей. Они должны жить с ним, а Осипова обязана передать бывшему мужу полную опеку над детьми. Российский суд встал на сторону матери и постановил, что дети должны оставаться с Осиповой в России.

26 сентябре 2017 года женщина вернулась в США. Она хотела решить вопрос опеки над общими с американцем детьми. Осипова подала иск в семейный суд города Уичито, чтобы обжаловать передачу опеки отцу. Через два дня её задержали сотрудники ФБР в рамках уголовного дела по факту заявления её бывшего мужа.

В 2019 году женщина была признана виновной в похищении и вывозе собственных детей за пределы США и вымогательстве. Её приговорили к шести годам тюремного заключения. В июле ей отказали в отбывании наказания под домашним арестом, поскольку она может сбежать из страны. Осипова отбывает наказание в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.

Как ранее писал NEWS.ru, Бюро тюрем США сообщило, что Осипова может выйти из заключения в 2023 году.