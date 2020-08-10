Адвокат нашёл видео, доказывающее, что именно Ефремов управлял машиной

https://static.news.ru/photo/42510cb4-db25-11ea-b841-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова — Александр Добровинский, нашёл видеозапись первых минут после аварии, доказывающую, что автомобилем в момент происшествия управлял именно артист.

Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля, — цитирует юриста ТАСС. По его словам, на кадрах видно, что никто из салона машины больше не выходил.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. 30 июля Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Алёна Водонаева, комментируя скандальное дело Михаила Ефремова, обрушилась с критикой в адрес адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Александр Добровинский рассказал, что во время судебного заседания актёр Михаил Ефремов сделал несколько рисунков, среди которых была Спасская башня. Адвокат артиста Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что всё его внимание было направлено на судебный процесс, поэтому он не заметил рисунков подзащитного.