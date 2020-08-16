Адвокат Ефремова: только «моральные уроды» могут не верить в инсульт актёра

https://static.news.ru/photo/f005ec66-dfd6-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившиеся слухи о том, что актёр симулировал инсульт.

По мнению защитника, не верить в инсульт Ефремова могут только «моральные уроды», у него есть все документы, подтверждающие диагноз. Пашаев также добавил, что «нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», сообщает «НТВ».

Ранее Пашаев утверждал, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту.

15 августа Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницу, куда он был госпитализирован из здания суда 11 августа.

Как рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили, быстрая выписка актёра Михаила Ефремова из больницы может объясняться лёгким течением болезни. По словам эксперта, при быстром восстановлении суженной артерии пациент может быть выписан уже через день. Однако в более серьёзных случаях госпитализация может затянуться и на месяц. Сужение и перекрытие сосудов могут привести к последствиям, которые потребуют длительного лечения.

Сам адвокат актёра рассказал, что он уже был у Ефремова после выписки из больницы. Сейчас он соблюдает постельный режим и восстанавливается. Ожидается, что он будет присутствовать на следующем судебном заседании, которое запланировано на 18 августа.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей, писал NEWS.ru.