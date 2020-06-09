Адвокат опроверг сообщения, что Ефремов признал вину в ДТП

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Коллеги Михаила Ефремова по проекту «Гражданин поэт» и друзья артиста прокомментировали произошедшую аварию с его участием. Все они заявили, что находятся в шоке от случившейся «дикой» истории.

Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев в разговоре с представителями СМИ отметил, что не готов комментировать или обсуждать наказание для Ефремова. Эта трагедия, подчеркнул бывший главред «Коммерсанта», произошла с его другом,...