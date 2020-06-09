Адвокат опроверг сообщения, что Ефремов признал вину в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг сообщения СМИ о том, что актёр признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
Подобных заявлений никто из адвокатов актёра не делал, — цитирует Telegram-канал «360» Яловицкого.
Юрист подчеркнул, что работает в тесном сотрудничестве со следствием.
Как писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался. Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
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