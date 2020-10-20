Защита Ефремова готова выплатить потерпевшим по миллиону рублей в зале суда

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Актёр Михаил Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу о ДТП по миллиону рублей в качестве компенсации ущерба, рассказал его адвокат Пётр Хархорин.

В возражении на нашу жалобу адвокат [потерпевшей стороны Александр] Добровинский отметил, что единственным смягчающим обстоятельством будет погашение ущерба — по 1 млн рублей каждому. Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей, — цитирует юриста ТАСС.

Ранее супруга актёра Михаила Ефремова Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив адвоката Андрея Алёшкина в сговоре с представителем потерпевшей стороны Александром Добровинским. Накануне последний рассказал, что они с коллегой по цеху вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября 2020 года по инициативе семьи артиста они были прекращены.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был пьян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр и шоумен Никита Джигурда приехал к зданию Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову. В зал суда артиста не пустили. Общаясь с немолодыми поклонницами Ефремова, Джигурда не удержался и поцеловал их в губы