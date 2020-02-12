https://static.news.ru/photo/a37bdc42-4d97-11ea-baf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Защитник покончившего с собой в здании суда бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Григорий Иванищев рассказал NEWS.ru, что подсудимый надеялся на снисхождение суда. По его словам, мужчина не протянул бы больше года-полутора из-за рака.

Такую информацию адвокату сообщил сам клиент. Мужчина имел онкологию тонкого кишечника четвёртой степени.

Мы с утра сегодня с ним общались, предполагали, что суд примет доказательства со стороны защиты и документы о его хроническом заболевании вызовут чувства у нашей судебной Фемиды. И [предполагали, что] он получит снисхождение и [судья] вынесет условный приговор, — подчеркнул юрист.

Он рассказал, что по словам супруги Свиридова, мужчина никогда не говорил о суициде, даже в случае жёсткого судебного решения.

Следствие велось таким образом, что только за два дня до окончания следствия его перевели из статуса свидетеля в статус обвиняемого. То есть он был лишён права на защиту, потому что свидетели всего лишь дают показания, они усечены в правах и не могут назначать экспертизы и ходатайства, — отметил он, отвечая на вопрос о причине отказа судьи в проведении фонетической экспертизы аудиозаписи, представленной в качестве доказательства.

Оружие в суд подсудимый смог пронести из-за опыта работы в МВД: он просто знал, как обойти систему, считает Иванищев. Юрист добавил, что Свиридов полностью отрицал свою вину.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.

Проводивший его досмотр судебный пристав Эдуард Нефёдов позднее рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.