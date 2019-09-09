Директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края запретили ученику четвёртого класса носить причёску man bun, так как посчитали её необычной. Об этом рассказал тренер мальчика, к которому обратилась мать ребёнка.
По его словам, школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся, передаёт телеканал «
К нему никто не пристаёт, кроме завуча и директора. Никто не пристаёт — ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей, — подчеркнул спортсмен.
В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение.
По словам пресс-секретаря городской администрации Юлии Крюковой, в школе есть положение о внешнем виде учащихся, в котором содержится пункт, запрещающий «экстравагантные» причёски. Завуч решила, что волосы мальчика нарушают этот документ, отметила она журналистам «
Как писал News.ru, мэр Омска Оксана Фадина сообщила, что директор местной гимназии № 62 Марина Дюкова уволена из-за конфликта с матерью бывшего ученика Натальей Граф. Женщина жаловалась, что её ребёнка травили представители администрации учебного заведения.