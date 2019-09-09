https://static.news.ru/photo/b9a3d204-d312-11e9-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

Директор и завуч школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края запретили ученику четвёртого класса носить причёску man bun, так как посчитали её необычной. Об этом рассказал тренер мальчика, к которому обратилась мать ребёнка.

По его словам, школьник хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Он сбрил волосы на висках и обесцветил оставшиеся, передаёт телеканал « 360 ».

К нему никто не пристаёт, кроме завуча и директора. Никто не пристаёт — ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей, — подчеркнул спортсмен.

В администрации школы увидели в причёске мальчика стиль «гитлерюгенд» и пригрозили перевести его на домашнее обучение.

По словам пресс-секретаря городской администрации Юлии Крюковой, в школе есть положение о внешнем виде учащихся, в котором содержится пункт, запрещающий «экстравагантные» причёски. Завуч решила, что волосы мальчика нарушают этот документ, отметила она журналистам « Комсомольской правды ». Однако отстранять ребёнка от занятий учебное заведение не может, эта информация не соответствует действительности, заключила она.

Как писал News.ru, мэр Омска Оксана Фадина сообщила, что директор местной гимназии № 62 Марина Дюкова уволена из-за конфликта с матерью бывшего ученика Натальей Граф. Женщина жаловалась, что её ребёнка травили представители администрации учебного заведения.