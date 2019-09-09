https://static.news.ru/photo/0b20e92a-d302-11e9-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Мэр Омска Оксана Фадина сообщила, что директор местной гимназии № 62 Марина Дюкова уволена из-за конфликта с матерью бывшего ученика Натальей Граф. Женщина жаловалась, что её ребёнка травили представители администрации учебного заведения.

Градоначальник отметила, что руководитель школы имеет большой опыт и хороший навык административной работы, передаёт РИА Новости . Однако её должность обязывает «слышать и чувствовать родителей», которые пытаются защитить своих детей.

И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так, — подчеркнула она.

Политик добавила, что глава городского департамента образования Лариса Ефимова получила указание о создании совета по этике, который в будущем начнёт принимать решение по подобным вопросам.

Конфликт начался в 2018 году, когда Граф рассказала о своих разногласиях с руководителем гимназии. По её словам, учитель и директор образовательного учреждения затравили её сына, которому пришлось сменить школу. Она подала в суд на заведение и потребовала компенсации за лечение ребёнка.

Летом 2019, по словам женщины, полицейские начали проверять пост Граф в Facebook с рассказом о ситуации на экстремизм. Она связала происходящее с противостоянием, назвав следственные действия местью руководства гимназии.

Ранее News.ru писал, что ученики частной школы Омска против своей воли смотрели фильм ужасов «Кукла», имеющий рейтинг 16+. Образовательное учреждение принимает детей в возрасте от шести до девяти лет. По словам отца одного из малышей, учительница включила ленту и заставила детей ознакомиться с ней. Выражавшим своё несогласие она пригрозила часом дополнительного чтения.