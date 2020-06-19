48 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении пандемии. По данным городских властей, от COVID-19 за последние сутки умерли 48 пациентов.

Такая информация приводится в Telegram-канале оперштаба. Таким образом, общее число жертв вируса на территории Москвы составило 3531.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,17 млн человек, свыше 443,76 тыс. умерли, более 3,95 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся после США и Бразилии. На 18 июня в РФ — 561 751 случай коронавирусной инфекции (+7829 за последние сутки), выздоровели 314 506 человек (+9852 за последние сутки), умерли 7707 (+174 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 210 785 (+1040 за последние сутки) заболевших.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России за время пандемии коронавирусной инфекции умерли около 500 медиков, у которых был диагностирован COVID-19. Она не уточнила, сколько из этих врачей работали с заразившимися пациентами и каков объём смертей, не связанных с медицинской деятельностью.

При этом Росздравнадзор официально не подтвердил данные о смертности среди российских врачей из-за коронавируса, озвученные главой ведомства Аллой Самойловой. Там заявили, что обнародованная цифра не является корректной.