Врачи умирают от коронавируса в РФ в 16 раз чаще, чем в других странах

https://static.news.ru/photo/1006f0fe-99c4-11ea-8c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты «Медиазоны» провели анализ смертей российских медицинских работников от коронавируса и сравнили эти данные с информацией из других стран. Они выяснили, что смертность в 16 раз превышает аналогичные показатели в шести странах со схожим масштабом эпидемии.

За основу работники СМИ взяли созданный врачами «Список памяти» с именами погибших медиков. В нём содержится информация о 222 погибших. Смерть 186 врачей удалось подтвердить по официальным данным, через родственников или сообщения СМИ. 19 случаев исключили, так как эти люди погибли не из-за врачебной практики во время пандемии, не из-за заражения коронавирусом или в других странах. Подтвердить остальные имена журналистам не удалось, поэтому в общей статистике их не учитывали, говорится на сайте издания.

Согласно официальным данным, от COVID-19 в России умерли 2722 человека. Таким образом, смертность врачей составила 6,83%. В Италии этот показатель равен 0,65%, в Иране — 1,59%, в США — 0,48%.

В Великобритании число погибших врачей сопоставимо с российскими данными — там погибло не меньше 180 медиков. При этом всего на территории страны жертвами коронавируса стали примерно 34 тысячи человек. Таким образом, доля медиков составила 0,5%, что в 13 раз меньше, чем в РФ.

На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Российский МИД потребовал от газет опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Утром 15 мая, действуя по решению Генпрокуратуры, Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «МБХ медиа» опубликованную со ссылкой на Financial Times новость о статистике смертности в РФ. 13 мая надзорное ведомство признало, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», писал NEWS.ru.