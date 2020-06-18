Не так поняли: Росздравнадзор открестился от данных о смертности врачей

https://static.news.ru/photo/ed83699a-b156-11ea-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росздравнадзор официально не подтвердил данные о смертности среди российских врачей из-за коронавируса, озвученные главой ведомства Аллой Самойловой. Там заявили, что обнародованная цифра не является корректной.

В пресс-службе пояснили, что руководитель структуры говорила о не подтверждённом количестве летальных исходов. При этом там подчеркнули, что каждый факт заболевания или гибели медработника, заразившегося COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, становится объектом изучения специальной комиссии. Согласно регламенту, в таких случаях проводится расследование.

Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет, — цитирует пресс-службу Росздравнадзора РИА Новости.

Ранее Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции по поводу Дня медицинского работника заявила, что в стране умерли 489 медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Эти данные оказались существенно выше официальных показателей и даже — неофициальных подсчётов.

Так, в списке Министерства здравоохранения по состоянию на 26 мая был зарегистрирован 101 медик, умерший из-за коронавируса. При этом в созданном российскими врачами «Списке памяти» содержится 444 имени.

Как писал NEWS.ru, в мае работники СМИ провели анализ смертей российских врачей от коронавируса и сравнили эти данные с информацией из других стран. Оказалось, что смертность в РФ в 16 раз превышает аналогичные показатели в шести странах со схожим масштабом эпидемии.