Росздравнадзор: из-за коронавируса умерли почти 500 российских врачей

https://static.news.ru/photo/7200f4cc-b142-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за время пандемии коронавирусной инфекции умерли около 500 медиков, у которых был диагностирован COVID-19. Такие данные обнародовала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Цифры она озвучила в ходе Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

489 [человек] — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, — приводит слова Самойловой РИА Новости.

Она не уточнила, сколько из этих врачей работали с заразившимися COVID-19 пациентами и каков объём смертей, не связанных с медицинской деятельностью.

Также не была озвучена динамика и методика подсчёта смертности врачей. В списке министерства здравоохранения по состоянию на 26 мая был зарегистрирован 101 медик, умерший из-за коронавируса. Судя по данным главы Росздравнадзора, меньше чем за месяц этот показатель вырос почти в четыре раза.

Озвученная Самойловой цифра превышает и данные из неофициальной базы, которую создают сами российские медики. На момент публикации этой новости в «Списке памяти» содержится 444 имени. Как писал NEWS.ru, вести его медработники начали в апреле. По словам составителей, это не попытка вести статистический учёт, а лишь стремление сохранить память о погибших коллегах. При этом в перечень включают и тех, кто заразился не на рабочем месте и имел сопутствующие заболевания. Авторы списка не делят коллег «на погибших на фронте и умерших в тылу».

В мае работники СМИ провели анализ смертей российских врачей от коронавируса и сравнили эти данные с информацией из других стран. Оказалось, что смертность в РФ в 16 раз превышает аналогичные показатели в шести странах со схожим масштабом эпидемии.