Российские врачи опубликовали список погибших от коронавируса коллег

https://static.news.ru/photo/9afc663e-86fb-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российские медики обнародовали список коллег, которые погибли во время пандемии от коронавируса COVID-19. В нём значатся около трёх десятков имён — это врачи, медсёстры, санитарки, лаборанты и другой персонал. Список будет постоянно пополняться.

Документ размещён в открытом доступе. Помимо россиян, в перечне есть три человека из Белоруссии. По словам составителей, это не попытка вести статистический учёт, а лишь стремление сохранить память об умерших врачах.

Правильную статистику ведёт начальство, они делят умерших на правильных и неправильных, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома, — с сожалением отметили медики.

Они уточнили, что в список были включены и те, кто заразился не на рабочем месте и имел сопутствующие заболевания. Авторы перечня подчеркнули, что не намерены делить коллег «на погибших на фронте и умерших в тылу».

Авторы документа попросили всех коллег, кто знает о скончавшихся от коронавируса медицинских работниках, заполнить специальную форму и прислать подробную информацию о них.

Ранее NEWS.ru писал, что первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал разумной инициативу награждать почётными званиями медиков, которые лечат больных коронавирусом. По его мнению, врачи вполне достойны быть официально признанными Героями России.