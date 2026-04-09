40 минут — и нежный кулич на Пасху готов: без дрожжей, без возни, без ожидания. Рецепт для тех, кто ценит время

Беру муку, яйца и разрыхлитель — и через 40 минут на столе кулич без дрожжей, который получается пышным, нежным и ароматным, как традиционный.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для новичков или тех, кто не любит возиться с дрожжевым тестом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый мякиш с лимонной цедрой и сладким изюмом, а сверху — белоснежная шапка сахарной пудры.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3 яйца, 75 г сахара, 50 г растопленного сливочного масла, 100 г изюма, щепотка соли, цедра одного лимона, сахарная пудра для украшения. В миске смешайте муку и разрыхлитель. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, перемешайте. Соедините сухую и жидкую смеси, добавьте изюм, цедру лимона и соль.

Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 30–40 минут до сухой зубочистки. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Этот кулич не требует ни дрожжей, ни долгого подхода — просто смешал, испек, и готово. Идеальный вариант для занятых хозяек.

