4 ингредиента сами летят в салатник. Салат «Гавайский» с куриной грудкой и ананасами — вкусно и просто

Смешиваю курицу, ананасы, яйца и сыр, заправляю майонезом. Получается салат, который обожает вся семья. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или быстрого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная курица, сладкие ананасы, мягкие яйца и тягучий сыр — все это пропитывается майонезом и превращается в настоящий кулинарный шедевр. Для приготовления вам понадобится: 200–300 г куриной грудки, 3 яйца, 7–8 колечек консервированных ананасов, 100 г твердого сыра, майонез по вкусу, соль, лавровый лист, перец горошком.

Куриную грудку отварите в кипящей воде с солью, лавровым листом и перцем 20 минут, остудите в бульоне, нарежьте кубиками. Яйца залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 1–2 минуты, затем накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Остудите, нарежьте кубиками. Ананасы нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, при необходимости посолите. Подавайте охлажденным.

